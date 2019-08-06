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06.08.19 23:54

ФСБ РФ завербувала колишнього працівника заводу "Кримський Титан", - СБУ. ВIДЕО

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України виявили чергові спроби вербування українців представниками спецслужб Російської Федерації для здійснення розвідувальної діяльності на шкоду державній безпеці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За наявною в СБУ інформацією підвищений інтерес у ворожих спецслужб викликають представники органів державної влади, правоохоронці, військові та члени їхніх сімей, а також громадяни, які тривалий час працювали на стратегічно важливих об'єктах", - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що взимку 2018 представники ФСБ РФ завербували жителя Херсонщини, колишнього працівника заводу "Кримський Титан", під час його поїздки у тимчасово окупований Крим.

Під час проходження паспортного контролю на пункті пропуску "Армянськ" чоловіка запросили для проведення додаткової "бесіди". Застосовуючи методи психологічного і фізичного тиску, співробітники спецслужби вимагали, щоб він зізнався в міфічних зв'язках зі Службою безпеки. Крім того, представники ФСБ натякали на нібито причетність чоловіка до аварії на "Кримському Титані", вбачаючи в цьому ознаки диверсії.

Не отримавши від українця реальних свідчень, співробітники ФСБ змусили його під диктовку написати "визнання" про роботу на СБУ і зобов'язання про таємну співпрацю.

Після повернення на підконтрольну Україні територію чоловік потрапив у поле зору вітчизняної спецслужби. Зараз він надав докладні свідчення про всі обставини свого вербування.

"Згідно з ч.2. Ст.111 ("Державна зрада") КК України передбачено звільнення від кримінальної відповідальності в разі, коли громадянин України на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників жодних дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок із ними та про отримане завдання", - нагадали в СБУ.

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