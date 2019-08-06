Ворог обстрілював Богданівку, Павлопіль і Травневе; четверо воїнів загинуло, одного поранено, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу Богданівки (з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї) і двічі - біля Павлополя (застосовуючи ручний протитанковий гранатомет і крупнокаліберний кулемет).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз - неподалік від Травневого, із застосуванням автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців загинуло і один дістав поранення", - уточнюється у звіті.

Нагадаємо, найманці Росії 5 серпня двічі порушили заборону на використання будь-якої зброї: одного українського воїна поранено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вкрай розчарований порушенням перемир'я і загибеллю чотирьох українських воїнів, - Волкер про обстріл на Донбасі