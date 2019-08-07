Працівники заповідника на Закарпатті організували незаконну вирубку лісу: збитки становлять понад 0,5 млн грн. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Правоохоронці встановили, що посадовці заповідника організували вирубку лісу понад встановлені санітарні норми. Необліковану деревину зловмисники нелегально реалізовували.

За оцінками експертів, сума збитків, завданих державі від протиправних дій працівників лісгоспу становить понад півмільйона гривень. Профільні фахівці оцінюють масштаби екологічної шкоди.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ, одному з організаторів незаконної діяльності оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Заходи з викриття зловмисників проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Пан Сиса? Ми тут вас чекаємо", - Зеленський дзвонив директору лісгоспу з наради на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж