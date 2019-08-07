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07.08.19 11:56

Працівники заповідника на Закарпатті організували незаконну вирубку лісу: збитки становлять понад 0,5 млн грн. ВIДЕО

Співробітники Служби безпеки України на виконання Указу Глави держави "Про деякі заходи щодо збереження лісів і раціонального використання лісових ресурсів", а також у межах протидії системній корупції викрили в Закарпатській області факти масштабної незаконної вирубки дерев у Карпатському біосферному заповіднику.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Правоохоронці встановили, що посадовці заповідника організували вирубку лісу понад встановлені санітарні норми. Необліковану деревину зловмисники нелегально реалізовували.

За оцінками експертів, сума збитків, завданих державі від протиправних дій працівників лісгоспу становить понад півмільйона гривень. Профільні фахівці оцінюють масштаби екологічної шкоди.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ, одному з організаторів незаконної діяльності оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Заходи з викриття зловмисників проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

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