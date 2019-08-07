Зеленський пообіцяв спростити порядок отримання дозволу для відвідування Криму. ВIДЕО

Про це він повідомив на зустрічі з кримськотатарською громадою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

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"Ми розуміємо, як важливо для вас відвідувати родичів і рідну землю. Найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму", - сказав Зеленський.

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Відповідно до законів України, іноземці для відвідування окупованого Криму мають отримати офіційний дозвіл. Перетинати кордон в невстановлених місцях в обхід офіційних пунктів пропуску заборонено.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 серпня прибув до Туреччини з офіційним дводенним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.