У Туреччині почалася зустріч Зеленського з Ердоганом. ВIДЕО

Церемонію зустрічі транслював у Facebook Офіс президента, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначають на сайті ОП, на площі перед Палацом президента в столиці Туреччини прозвучали гімни двох країн. Після цього глави держав оглянули стрій воїнів Почесної варти Туреччини і представили членів офіційних делегацій.

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Після завершення церемонії розпочалися переговори Зеленського й Ердогана у форматі "віч-на-віч". Також заплановано українсько-турецькі переговори під головуванням президентів у розширеному складі.

Як повідомлялося, 7-8 серпня президент Зеленський перебуватиме в Турецькій Республіці з офіційним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і з Вселенським Патріархом Варфоломієм.

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