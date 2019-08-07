"Душили мене пакетами. Били мене. Струмом катували", - харків'янин Стешенко про тортури ФСБ в окупованому Криму. ВIДЕО

У коментарі UA:Харків Стешенко розповів, що його викрали на "Чонгарі" співробітники ФСБ, звинуватили в підпалі будинку муфтія Криму, передає Цензор.НЕТ.

"Цього всього не було. Жодні люди жодні завдання мені не давали. Я їх обмовив, тому що мене мучили: душили мене пакетами, били, струмом катували. І мені довелося це сказати", - говорить харків'янин.

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Нагадаємо, Олександра Стешенка затримали в квітні на пункті пропуску "Чонгар" при в'їзді на територію анексованого Криму. Як повідомляв тоді Цензор.НЕТ, причиною затримання, за словами матері Стешенка, нібито стала невідповідність фотографії в паспорті особі харків'янина.

24 квітня Стешенка вивезли зі спецприймальника для осіб, які відбувають адмінпокарання в невідомому напрямку. Пізніше адвокат Айдер Азаматов повідомив про викрадення харків'янина.

Російські силовики заявили, що нібито припинили в Криму діяльність екстремістської групи, створеної помічником депутата Верховної Ради України Мустафи Джемілєва Еролом Велієвим. За словами представників російської спецслужби, група була сформована в Харкові, і в її склад увійшли колишні спортсмени-боксери, зокрема і Стешенко.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що російські силовики кілька разів топили в морі викраденого харків'янина, щоб вибити з нього зізнання.

Олександра Стешенка звинуватили в екстремізмі, підпалі будинку муфтія і засудили до двох років колонії. 6 серпня стало відомо, що харків'янина звільнили умовно-достроково.