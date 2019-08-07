Прихильники експрезидента Киргизстану Атамбаєва відбили його у спецназу і захопили кількох правоохоронців. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, трансляцію з місця події веде видання Kloop.

Прихильники Атамбаєва захопили резиденцію, бійці спецназу здалися. Також вони звільнили самого експрезидента, якого раніше захопили силовики.

Після завершення штурму прихильники Атамбаєва вивели на вулицю бійців спецназу, що вони будуть робити з ними, поки невідомо.





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У натовпі також повідомили, що до резиденції наближаються додаткові сили спецназу.

З журналістами поспілкувався близький соратник Атамбаєва Фарід Ніязов. За його словами, силовики діяли не в правовому полі, тому люди змушені були застосувати силу.

"(Спецназівці - ред.) просто увірвалися сюди, поки тут були жінки і діти. Що буде далі, вирішить народ", - сказав він.