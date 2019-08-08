Найближчі 5 років ми будемо активно розвивати IT-сферу, - Зеленський. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це президент Володимир Зеленський заявив на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі.

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"Для вас не секрет, що Україна є традиційно сильною в ІТ. Тому найближчі п'ять років ми багато уваги будемо приділяти розвитку якісного телекомунікаційного сектору", - зауважив глава держави.

У цьому контексті він відзначив роль компанії lifecell на цьому ринку та висловив сподівання, що цей мобільний оператор буде готовий узяти участь у розвитку на території України стандартів 5G . "Звичайно, це перспектива кількох років, але підготовку ми вже розпочинаємо", - сказав Зеленський.

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Крім того, за його словами, влада має намір у межах великої приватизації продати ефективним інвесторам сотні цікавих об'єктів.

"Створимо нормальні конкурентні правила роботи на енергетичних ринках та спростимо правила ведення бізнесу, прибравши обмеження у сферах трудових відносин та руху капіталу. І це не увесь список запланованих реформ, що зроблять Україну магнітом для західних інвестицій", - запевнив глава держави.

Він також заявив, що проблеми, які нині є в Україні: контрабанда, корупція та пострадянські обмеження - невдовзі будуть вирішені. "Ми про них знаємо й не сидимо склавши руки. Всі ці проблеми дуже скоро підуть у минуле, а поки маєте від мене угоду: ви інвестуєте, я захищаю, разом — зростаємо", - закликав Президент, звертаючись до представників бізнесу.

Зазначимо, lifecell – український оператор мобільного зв'язку, власником 100% акцій якого є турецька міжнародна компанія Turkcell.

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Нагадаємо, 7-8 серпня президент Зеленський перебуватиме в Турецькій Республіці з офіційним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині і зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Він уже провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Переговори тривали більш ніж 2,5 години.