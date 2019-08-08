ДБР повідомило про підозру чиновнику волинської митниці, який напав на журналістку. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру заступнику начальника відділу митного оформлення одного з митних постів Волинської митниці ДФС у завданні тілесних ушкоджень журналістці місцевого телеканалу в травні цього року", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, правоохоронець, перебуваючи на святкуванні дня народження колеги в ресторанно-готельному комплексі на озері Світязь, вступив у конфлікт із журналісткою місцевої телерадіокомпанії "Аверс". Чиновник митниці із застосуванням сили відібрав у неї мобільний телефон, завдавши потерпілій легких тілесних ушкоджень.

Працівникові Волинської митниці ДФС повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

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Як повідомляло видання "Детектор Медіа", журналістка "Аверса" Марічка Петручик приїхала на день народження начальника пункту пропуску "Ягодин" Олександра Онікійчука.

"Наша увага до цього посадовця і волинської митниці пов'язана з резонансною інформацією про кричущий випадок перетину кордону партією бурштину, яку пропустили наші митники і затримали польські митники", - повідомив ведучий "Аверса".

9 травня сектор комунікації поліції Волинської області повідомив, що поліція почала кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів.

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