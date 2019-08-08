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08.08.19 18:18

"Відійдіть від мене! Ви нащо мене чіпаєте?!" - пропагандистку росТВ заблокував турецький охоронець Зеленського. ВIДЕО

Пропагандистку телеканалу "Росія" заблокували охоронці за її поведінку під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Вселенського Патріарха в Стамбулі і зустрічі з Патріархом Варфоломієм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, інцидент стався у той момент, коли президент України Володимир Зеленський попрощався зі Вселенським Патріархом і попрямував до свого автомобіля. У цей момент до нього звернулася журналістка телеканалу "1+1" з проханням про коментар щодо результатів візиту. Після короткого коментаря, який зайняв близько 15 секунд, президент сів в автомобіль.

У цей момент один із охоронців серед представлених до охорони президента України турецькою стороною, тримав за руку і блокував собою представницю телеканалу "Росія", яка від самого початку візиту чатувала з мікрофоном та оператором з камерою у дворі Патріархії.

Коли президент і Патріарх вийшли з храму, вона намагалася наблизитися, але навколо президента було щільне кільце охорони і журналістів.

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Охоронець не став коментувати інцидент і швидко відбув разом із кортежем. Він тримав представницю ТК "Росія", поки автомобіль президента України не виїхав із провулка.

Як пояснили в пресслужбі Патріархії, причиною таких дій могли стати будь-які дії журналістки, які охорона вважає некоректними відповідно до ситуації і своїм завданням із гарантування безпеки.

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