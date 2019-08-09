У фурі з нектаринами виявили трьох нелегалів, - прикордонники. ВIДЕО

Нелегалів виявили прикордонники Луцького загону, перевіривши вантажівку разом з представниками фіскальної служби. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Facebook Держприкордонслужби.

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Іноземці назвалися громадянами Афганістану. Двоє з них - неповнолітні. Їх доставили до прикордонного підрозділу для складання процесуальних документів.

Вантажівку та її водія, громадянина Північної Македонії, передали представникам Нацполіції. В діях водія вбачаються ознаки злочину за ч.2 ст.332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Покарання за такий злочин - позбавлення волі від 3 до 5 років.

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