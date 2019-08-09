Це кінець епохи продажу дипломів лікаря, - Лінчевський про введення міжнародного іспиту з основ медицини. ВIДЕО

1-3 липня студенти, які завершили третій курс навчання в медичних вишах, уперше складали міжнародний тест IFOM з основ медицини: середній відсоток правильних відповідей становить 30,24%. Про це на брифінгу в Києві повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Лінчевський, передає Цензор.НЕТ.

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За словами заступника міністра, перевірка, проведена Національною радою медичних екзаменаторів США, засвідчила, що результати виявилися значно кращими, ніж під час моніторингового дослідження для студентів четвертого курсу, проведеного в березні 2019 року.

Специфіка IFOM така, що підробити відповіді неможливо, наголосили в міністерстві.

Середній міжнародний бал правильних відповідей IFOM становить 54%, в Україні він - 30,2%. "Це демонструє різницю в якості української медичної підготовки і міжнародної. Є очевидне поле для зростання", - вважає Лінчевський.

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Він сказав, що міністерство під час організації тесту наштовхнулося на "небувалий саботаж" з боку деяких студентів, викладачів, ректорів вишів та колишнього керівництва Центру тестування.

"Це кінець епохи продажу дипломів лікаря. У цьому абсолютно чітко переконалися і студенти, і викладачі, і керівники медичних вишів. Загальна оцінка іспиту невтішна: іспит студенти склали, але стара система медичної освіти його провалила. Доказом є безпрецедентний опір і саботаж, якого не було під час жодного іншого іспиту до цього", - заявив представник Міністерства охорони здоров'я.

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Результати, надані Національною радою медичних екзаменаторів США, проаналізує спеціальна комісія, яка визначить оцінку кожного студента. У міністерстві попередили, що враховуватиметься вплив низки серйозних порушень, зафіксованих під час проведення іспиту, зокрема, ймовірного витоку питань.

Перескласти будь-який з компонентів тесту третьокурсники зможуть лише раз.