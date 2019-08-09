У справі "Дюссельдорф+" проводяться експертизи, говорити про завершення розслідування зарано, - Холодницький. ВIДЕО

Про це керівник САП розповів на пресконференції в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ.

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"У мене однакове ставлення як у прокурора до "Роттердам" і "Дюссельдорф плюс", я хочу бачити обґрунтовані докази, які підтверджують, що ці формули є злочинами, або ж такими не є. У "Роттердам+" ми підійшли до тієї стадії, коли можемо почати стверджувати, що є злочин у цій формулі. Щодо "Дюссельдорф+" слідство триває", - заявив Холодницький.

Холодницький зазначив, що заслухав тиждень тому стан розслідування цієї справи. "Були надані вказівки. Ми чекаємо також висновків експертів і збору всіх доказів. Станом на зараз щодо цього провадження говорити про якесь завершення зарано", - наголосив Холодницький.

Директор НАБУ Артем Ситник уточнив, що в цих справах є суттєва відмінність.

"Є певна відмінність, оскільки органи, які встановлювали ці тарифи, різні і бенефіціари отримання можливих незаконних прибутків також різні. Тому на сьогодні у справі "Дюссельдорф+" про докази говорити зарано", - сказав Ситник

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