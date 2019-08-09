Законопроєкт про імпічмент Рада розгляне одним із перших, - Стефанчук. ВIДЕО

Як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, про це на брифінгу після засідання групи з підготовки першого засідання ВР заявили глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков і представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.

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За словами Стефанчука, також будуть розглянуті законодавчі ініціативи, анонсовані президентом.

Крім того, низка законодавчих ініціатив 9 скликанню Ради дісталася від попереднього скликання парламенту. Зараз всі вони розглядаються і вивчаються, заявив Стефанчук.

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