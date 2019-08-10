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10.08.19 17:12

Іструктори американського спецпідрозділу SWAT провели навчання зі звільнення заручників для співробітників КОРДу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З 29 липня по 9 серпня поліцейські департаменту "Корпус оперативно-раптової дії", працівники регіональних управлінь поліції особливого призначення, правоохоронці Держприкордонслужби "ДОЗОР" та співробітники "ТОР" взяли участь у навчаннях, які організували та проводили представники американського спецпідрозділу "SWAT".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час занять іноземні колеги поділились зі спецназівцями новими тактичними прийомами застосування вогнепальної зброї та спеціальних засобів, а також продемонстрували зразки спорядження спецпризначенців.

Тренінг складався з теоретичної та практичної частин. Окрім нових знань, отриманих під час лекцій, правоохоронці розглядали різноманітні надзвичайні події.

Іструктори американського спецпідрозділу SWAT провели навчання зі звільнення заручників для співробітників КОРДу 01

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Іструктори американського спецпідрозділу SWAT провели навчання зі звільнення заручників для співробітників КОРДу 02

Як розповів заступник Голови Національної поліції України Олексій Руденко, метою проведення тренінгів  є комплексне відпрацювання поліцейськими тактики звільнення заручників та удосконалення алгоритму дій спецпризначенців під час таких нештатних ситуацій:

"Під час імітованих сценаріїв порятунку людей, яких зловмисники незаконно позбавили волі, правоохоронці мали змогу випробувати свої сили на борту літаків, у вагонах потягів та у багатоповерхівках".

Іструктори американського спецпідрозділу SWAT провели навчання зі звільнення заручників для співробітників КОРДу 03
Іструктори американського спецпідрозділу SWAT провели навчання зі звільнення заручників для співробітників КОРДу 04

Окрім визволення заручників працівники "КОРД" відпрацьовували ситуації з надання домедичної допомоги постраждалим. 

Іструктори американського спецпідрозділу SWAT провели навчання зі звільнення заручників для співробітників КОРДу 05

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