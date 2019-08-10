Іструктори американського спецпідрозділу SWAT провели навчання зі звільнення заручників для співробітників КОРДу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Під час занять іноземні колеги поділились зі спецназівцями новими тактичними прийомами застосування вогнепальної зброї та спеціальних засобів, а також продемонстрували зразки спорядження спецпризначенців.
Тренінг складався з теоретичної та практичної частин. Окрім нових знань, отриманих під час лекцій, правоохоронці розглядали різноманітні надзвичайні події.
Як розповів заступник Голови Національної поліції України Олексій Руденко, метою проведення тренінгів є комплексне відпрацювання поліцейськими тактики звільнення заручників та удосконалення алгоритму дій спецпризначенців під час таких нештатних ситуацій:
"Під час імітованих сценаріїв порятунку людей, яких зловмисники незаконно позбавили волі, правоохоронці мали змогу випробувати свої сили на борту літаків, у вагонах потягів та у багатоповерхівках".