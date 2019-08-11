У річці Кальміус в окупованому Донецьку - масовий мор риби, але інформація про причини з'явилася тільки після галасу в соцмережах, - Necro Mancer. ВIДЕО

Про це написав 8 серпня в твіттері блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

До повідомлення він додав посилання на відеосюжет очевидця, який демонструє масовий мор риби.

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Наступного дня на сайті "МОЗ ДНР" з'явилася публікація, згідно з якою "ситуація, пов'язана з мором риби на Нижньо-Кальміуському водосховищі, була розглянута на позачерговому виїзному засіданні Донецької міської комісії з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки" 5 серпня .

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"За результатами санітарно-хімічних і мікробіологічних досліджень від 08-09.08.2019 р. встановлено факт невідповідності води Нижньо-Кальміуського водосховища вимогам СанПіН 4630-88 "Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення" за наступними показниками: запах в 3, біологічне споживання кисню (БПК) в 1.5 рази, зважені речовини у 2 рази, нафтопродукти в 2.5 рази, феноли в 3 рази, марганець в 5 разів, індекс ЛКП (лактозоположітельной кишкова паличка) становить 7000000 в 1 дм³ (при нормі не більше 5000 в 1 дм). Результати досліджень свідчать про свіже органічне забруднення води Нижньо-Кальміуського водосховища", - йдеться в публікації.

12 серпня планується контрольний відбір проб води Кальміуса.

"Дійсно, так складно встановити причинно-наслідкові зв'язки між змитим дощем гівном, перевищенням по кишковій паличці в 1400 разів і тим, що з 5 серпня хтось запхав язик в жопу і мовчав, поки в соцмережах шухер не піднявся", - зазначив Necro Mancer.