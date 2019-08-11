Тіло нацгвардійця Романа Романенка, який загинув напередодні на Донбасі, не можуть евакуювати через ворожі обстріли. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

Військові на позиції розказали, що незважаючи на режим припинення вогню, бойовики продовжують окопуватись й намагаються просуватись вперед. Вони почали рити окопи в бік дороги, яка з’єднує дві наші позиції. Бійці кажуть, якщо їм це вдасться, то буде втрачено доступ до одного із опорників. Тому було вирішено провести розвідку. Аби надалі встановити там спостереження й зупинити бойовиків. Однак бійці підірвались на міні, яка була встановлена раніше терористами.

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Хоча все це сталося напередодні, тіло загиблого Романа Романенка добу не вдається евакуювати, адже там небезпечна територія і бойовики не дають підійти. Крім того, кажуть військові, найманці надвечір почали обстрілювати із гранатометів та кулеметів наші позиції. Загалом же фактично немає перемир’я по всій лінії фронту. Із кожним днем бойовики нарощують кількість обстрілів. За минулу добу ворог відкривав вогонь 13 разів. Знову заговорили на передовій важкі міномети.

Нагадаємо, в суботу, 10 серпня, о 13:30 в районі міста Світлодарськ унаслідок смертельних осколкових поранень, завданих під час обстрілу наших позицій з автоматичного гранатомета, загинув молодший лейтенант, військовослужбовець одного з підрозділів Національної Гвардії України Роман Сергійович Романенко.