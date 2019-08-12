У Росії вибухнув малогабаритний ядерний реактор. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Фонтанка.ру", про це розповіли директор РФЯЦ-ВНДІЕФ Валентин Костюков і науковий керівник центру В'ячеслав Соловйов.

"П'ятеро вчених-випробувачів РФЯЦ загинули, троє в стані середньої тяжкості, їхньому життю нічого не загрожує", - сказав Костюков. Відеозвернення записано в студії саровського ТРК "Канал-16", на тлі траурних портьєр. Атмосфера відповідає змісту бесіди. Керівник ядерного центру розповів, що трагедія відбулася не на береговій частині полігону, як стверджувало раніше Міноборони, а в акваторії Білого моря. Підготовка до випробування нової зброї, за його словами, тривала більше року.

"Ці люди неодноразово брали участь в аналогічних подібних роботах і завжди отримували результат. Ланцюг трагічних випадковостей, невизначеностей, ... сталося. За попереднім аналізом ми бачили, що вони (загиблі. - Прим. ред.) боролися за те, щоб взяти ситуацію в руки. Але, на жаль, це не вдалося", - сказав Костюков і додав: "Нам не вдалося все передбачити, не вдалося зазирнути так глибоко, щоб отримати результат".

За його словами, в Архангельській області зараз працює державна комісія, що вивчає всі обставини катастрофи.

Заступник директора РФЯЦ, член-кореспондент РАН Олександр Чернишов підтвердив інформацію про короткочасний радіоактивний стрибок у місті Сєверодвінську, що розташовується за 30 кілометрів від місця катастрофи.

"Те, що відбулося, це непрогнозований сценарій реалізувався. Не так далеко там розташовується Сєверодвінськ, наші люди там присутні, наші експерти проводять вимірювання. Встановили прямими вимірами на Севмаші, що радіаційне підвищення фону було вдвічі і тривало не більш як годину. Жодних залишкових радіоактивних забруднень ні наші експерти, ні зовнішні експерти не зареєстрували", - заспокоїв учений.

Найбільш тривожну подробицю повідомив науковий керівник РФЯЦ В'ячеслав Соловйов. Він виступав третім і для початку уточнив, що дослідження і розробки в інтересах Міноборони проводяться в межах наукової програми Саровського ядерного центру.

"Один із напрямків - це створення малогабаритних джерел енергії з використанням радіоактивних матеріалів, що діляться", - сказав він, зазначивши, що такі розробки ведуться не тільки в Росії - минулого року "малогабаритний ядерний реактор потужністю кілька кіловат випробували вчені США".

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"Ми зараз намагаємося розібратися, працюємо в тісному контакті з державною комісією, аналізуємо весь ланцюг подій для того, щоб і оцінити масштаб аварії, і зрозуміти її причини, щоб відкинути можливість подібних аварій у майбутньому", - заявив В'ячеслав Соловйов.

Над якою саме зброєю працювали вчені-випробувачі, незважаючи на шокуючу відвертість, фізики не сказали. У липні минулого року "Коммерсант" писав про те, що саровський ядерний центр спільно з єкатеринбурзьким ДКБ "Новатор" бере участь у створенні міжконтинентальної ракети необмеженої дальності. Про ракету на ядерному паливі у своєму посланні в березні 2018 року розповів президент Володимир Путін. Пізніше вона отримала назву "Буревісник".

У липні 2018 року, майже рік тому, Міноборони повідомило про підготовку "льотних випробувань експериментальних зразків крилатої ракети удосконаленої конструкції". "Малопомітна, яка низько летить крилата ракета, що несе ядерну бойову частину, з практично необмеженою дальністю, непередбачуваною траєкторією польоту і можливістю обходу рубежів перехоплення, є невразливою для всіх існуючих і перспективних систем як ПРО, так і ППО", - розкрило тоді військове відомство сутність "Буревісника".

Вибух на морському полігоні поблизу села Ньонокса стався 8 серпня. Влада Архангельської області поінформувала про короткочасний стрибок радіації, але згодом повідомлення було видалено. За офіційною версією Міноборони, трагедія сталася під час "випробувань рідинної реактивної рухової установки". За даними ЗМІ, стартовий двигун "Буревісника" - твердопаливний, маршовий двигун - ядерний повітряно-реактивний.

На вимогу військових прилеглий до місця вибуху район Білого моря до 10 вересня закрито для судноплавства. Загальна площа забороненої зони - приблизно 230 квадратних кілометрів. Надзвичайна комісія повідомила, що радіаційний фон в околицях полігону відповідає нормі. В аптеках Сєверодвінська й Архангельська зафіксовано підвищений попит на йод. Постраждалих від вибуху доставили в столичний центр ядерної медицини. За свідченнями очевидців, поранених перевозили в костюмах хімзахисту, двері реанімобілів обернули плівкою.

У перші години після вибуху військове відомство повідомило про травмування "шести представників Міноборони та підприємства-розробника". Надалі про долю військовослужбовців інформації не надходило. На сьогодні немає точних даних про кількість постраждалих і загиблих. ЗМІ зазначали, що до лікарні доставлено щонайменше 12 осіб.

РФЯЦ-ВНДІЕФ 11 серпня назвав імена загиблих учених: Олексій В’юшин, Євген Коратаєв, В'ячеслав Ліпшев, Сергій Пічугін і Владислав Яновський. Президенту направлено пропозицію нагородити випробувачів. 12 серпня відбудеться прощання з фізиками. У ЗАТО Саров оголошено дводенну жалобу.