Тепловізори і супутникова навігація: "Львівський бронетанковий завод" налагодив серійну модернізацію танків Т-64 зразка 2017 року. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

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Як повідомляється, завдяки цьому вдалося значно розширити бойові можливості Т-64, який є основною бойовою машиною бронетанкових підрозділів українського війська та відмінно показав себе у протистояннях з агресором на Сході України. До того ж саме цей танк у 2017 році проявив себе у танкових змаганнях НАТО The Strong Europe Tank Challenge та був продемонстрований під час минулорічного параду з нагоди Дня Незалежності України.

Під час модернізації в бойову машину встановлюється новий прицільний комплекс навідника з тепловізором, який забезпечує виявлення, розпізнавання та знищення противника вогнем 125-мм гармати у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.

"Водночас інші члени екіпажу отримають нові прилади нічного бачення з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління. Ці прилади мають високу стійкість до світлових перешкод, вони не чутливі до засвічення навіть під час використання противником спеціальних перешкод у інфрачервоному діапазоні. Окрім того, вони встановлюються на штатні кріплення та підключаються до електричної мережі танку без її зміни, що дозволяє значно зменшити час та витрати для інтеграції приладів у системи бойової машини", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Т-64 зразка 2017 року отримав новий динамічний захист, який значно посилює рівень захищеності бойової машини та ефективно протидіє всім сучасним протитанковим засобам ураження: кумулятивним та бронебійним, а також ударно-кумулятивним боєприпасам типу "ударне ядро".



Фото: пресслужба "Укроборорнпром"

Ще однією особливістю Т-64 зразка 2017 року є система супутникової навігації від Держпідприємства "Орізон-Навігація", що входить до складу ДК "Укроборонпром". Цей навігаційний комплекс працює в автоматизованій цифровій системі, що дозволяє у режимі "онлайн" обмінюватись надійно зашифрованими даними. Данні про місцерозташування кожної машини можуть надходити до командувачів усіх рівнів, від командира взводу до керівництва всією бойовою операцією.

Танки також оснащуються новими цифровими радіостанціями "Либідь К-2РБ", які забезпечують надійний захищений від перешкод та перехоплення зв‘язок на дистанції до 70 кілометрів.

В "Укроборонпромі" також зазначили, що раніше модернізацію танків Т-64 до цього рівня проводив лише "Харківський бронетанковий завод" "Укроборонпрому", який уже направив до українського війська понад півтори сотні Т-64 зразка 2017 року. А завдяки потужностям "Львівського бронетанкового заводу" процес переозброєння українського війська модернізованими машинами проходитиме значно швидше.

"Потужності цих двох танкових підприємств дозволяють, за наявності стабільного замовлення та фінансування з боку замовника, провести модернізацію всіх Т-64 у найближчій перспективі", - йдеться в повідомленні.