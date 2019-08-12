Батьки подали заяву в поліцію через жорсткі дії священника під час хрещення однорічної дитини в Росії. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Интерфакс" із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

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Напередодні в поліцію Гатчинського району надійшла заява від місцевої жительки про те, що в Марієнбурзькому Покровському храмі в Гатчині один із служителів храму жорстоко поводився з дитиною під час хрещення.

Співрозмовник агентства додав, що повідомлень з лікарні за цим фактом не надходило. Нині матеріал перевірки перебуває у дільничного.

Тим часом, за даними ЗМІ, йдеться про ігумена Фотія (Василь Нечепоренко). На опублікованому в інтернеті відеозапису він із силою кілька разів занурює дитину в воду під час обряду хрещення. Мати малюка безуспішно намагається забрати його з рук священнослужителя.

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