Хомчак представив особовому складу ОС нового командувача Кравченка. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Глава Генштабу також повідомив, що Указом Президента України № 578 від 5 серпня 2019 генерал-лейтенанта СИРСЬКОГО Олександра Станіславовича призначено Командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.
Хомчак висловив переконання в тому, що особовий склад Об'єднаних сил на чолі із генерал-лейтенантом Володимиром КРАВЧЕНКОМ надалі продовжить виконувати на високому рівні найважливіше із завдань, яке стоїть сьогодні перед Збройними Силами України та загалом, державою.