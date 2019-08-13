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13.08.19 08:25

На Сумщині прикордонники зірвали 2 спроби переміщення через кордон товарів із РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У межах проведення спільної спеціальної прикордонної операції "Кордон-2019" прикордонники Сумського загону, реалізуючи отриману від оперативно-розшукових підрозділів інформацію, припинили дві спроби незаконного переміщення через кордон з РФ товарів народного споживання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Так, у районі населеного пункту Славгород Краснопільського району прикордонний наряд виявив транспортний засіб "УАЗ". Він перебував неподалік кордону. Під час його огляду було знайдено 172 ящики з косметикою виробництва РФ.

На Сумщині прикордонники зірвали 2 спроби переміщення через кордон товарів із РФ 01

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На Сумщині прикордонники зірвали 2 спроби переміщення через кордон товарів із РФ 02

Незабаром поблизу населеного пункту Грабовське інший прикордонний наряд виявив на березі озера 14 мішків з автозапчастинами, також виробництва РФ. Їх правопорушники незаконно перемістили через кордон на територію України за допомогою надувного гумового човна.

На Сумщині прикордонники зірвали 2 спроби переміщення через кордон товарів із РФ 03

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