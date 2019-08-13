На Сумщині прикордонники зірвали 2 спроби переміщення через кордон товарів із РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Так, у районі населеного пункту Славгород Краснопільського району прикордонний наряд виявив транспортний засіб "УАЗ". Він перебував неподалік кордону. Під час його огляду було знайдено 172 ящики з косметикою виробництва РФ.

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Незабаром поблизу населеного пункту Грабовське інший прикордонний наряд виявив на березі озера 14 мішків з автозапчастинами, також виробництва РФ. Їх правопорушники незаконно перемістили через кордон на територію України за допомогою надувного гумового човна.

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