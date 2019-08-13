На Луганщині шахрайка видавала себе за працівника пенсійного фонду, - Нацполіція. ФОТО

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції Луганської області, передає Цензор.НЕТ.

"Поліцейські встановили, що зловмисниця приходила до пенсіонерів і під приводом заміни старих грошей, які нібито виходять з обігу, на нові, заволодівала їхніми заощадженнями", - повідомляє поліція.

Слідчі вже довели причетність жінки до двох фактів шахрайських дій. У підозрюваної вилучено речові докази - сувенірні грошові купюри сукупним номіналом 100 тис.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Слідчі дії тривають.

Правоохоронці просять громадян бути уважними під час спілкування з невідомими, особливо, коли питання стосується грошей. "Краще самі зверніться до відділення банку або соціальних установ і переконайтеся, що маєте справу не з шахраями" - сказано в повідомленні.

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