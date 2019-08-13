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13.08.19 11:42

На Луганщині шахрайка видавала себе за працівника пенсійного фонду, - Нацполіція. ФОТО

На Луганщині в місті Лисичанськ правоохоронці викрили 36-річну жительку Харківської області, яка представлялася працівником пенсійного фонду і під приводом обміну грошей обманювала пенсіонерів.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції Луганської області, передає Цензор.НЕТ.

"Поліцейські встановили, що зловмисниця приходила до пенсіонерів і під приводом заміни старих грошей, які нібито виходять з обігу, на нові, заволодівала їхніми заощадженнями", - повідомляє поліція.

На Луганщині шахрайка видавала себе за працівника пенсійного фонду, - Нацполіція 01

Слідчі вже довели причетність жінки до двох фактів шахрайських дій. У підозрюваної вилучено речові докази - сувенірні грошові купюри сукупним номіналом 100 тис.

На Луганщині шахрайка видавала себе за працівника пенсійного фонду, - Нацполіція 02

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Слідчі дії тривають.

Правоохоронці просять громадян бути уважними під час спілкування з невідомими, особливо, коли питання стосується грошей. "Краще самі зверніться до відділення банку або соціальних установ і переконайтеся, що маєте справу не з шахраями" - сказано в повідомленні.

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