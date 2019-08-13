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13.08.19 13:35

З початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, обстрілявши позиції ЗСУ на приморському напрямку. Втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

З початку поточної доби сьогодні, 13 серпня, російсько-окупаційні війська тричі вчинили збройні провокації. Всі вони зафіксовані на приморській ділянці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об'єднаних сил.

З початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, обстрілявши позиції ЗСУ на приморському напрямку. Втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони, про це в ході традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Дмитро Гуцуляк.

За його словами, з півночі противник обстріляв захисників н.п. Талаківка. З напрямку від села Пікузи окупанти протягом майже години вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, противник вів провокаційний обстріл захисників Водяного зі стрілецької зброї і порушував режим тиші близько години ночі з напряму від Ужівки.

Також, близько 4:00 ранку, протягом півгодини окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї по захисниках Гнутового і здійснили збройну провокацію з напряму від окупованого села Заїченко.

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"За наявною інформацією, в результаті порушень режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами, втрат з початку поточної доби серед наших героїв-захисників немає", - повідомив Гуцуляк.

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