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13.08.19 16:55

Співробітники Одеської поліції затримали іноземця, підозрюваного у вбивстві літньої одеситки. ВIДЕО

Співробітники Одеської поліції затримали іноземця, підозрюваного у вбивстві літньої одеситки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію регіону, тіло 84-річної жінки виявив її квартирант.

В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили причетність до вбивства раніше судимого 52-річного уродженця однієї з країн Закавказзя.

Чоловік робив ремонт в одній з квартир поверхом вище і заходив обідати до потерпілої. Під час одного з таких відвідувань він завдав жінці тілесні ушкодження, несумісні з життям. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали за місцем проживання.

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