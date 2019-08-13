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13.08.19 18:37

Спецслужби РФ через профілі жінок у соцмережах намагаються вербувати українських військових, - СБУ. ВIДЕО

Військова контррозвідка Служби безпеки України фіксує численні спроби вербування представниками російських спецслужб і підконтрольних їм так званих "МГБ Д/ЛНР" українських військовослужбовців шляхом встановлення особистих контактів у соціальних мережах під виглядом осіб жіночої статі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби, зокрема, викрили вербувальний підхід ФСБ РФ до керівника підрозділу Збройних сил України, який проходить службу в районі проведення операції Об'єднаних сил.

"Через одну з соцмереж підконтрольна російським спецслужбам особа встановила і підтримувала контакти з українським військовослужбовцем. Жінка під час розвитку нібито особистих стосунків дізналася про його службу в ЗСУ. Після чого намагалася отримати від офіцера інформацію військового і громадсько-політичного характеру.

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Під час листування вона запропонувала українському військовому збирати інформацію в інтересах ФСБ за грошову винагороду, особливо підкреслюючи "матеріальні переваги співпраці зі спецслужбами Росії".

Жінка зазначила, що в разі надання представникам іноземної сторони важливих даних, військовому буде забезпечено виїзд у РФ з можливістю одержання житла. Після отримання "пропозиції" військовослужбовець звернувся до співробітників української спецслужби і надав докладні свідчення про обставини свого вербування", - йдеться в повідомленні.

Служба безпеки України закликає користувачів соцмереж бути пильними і в разі отримання вербувальних пропозицій від іноземних спецслужб негайно звертатися в СБУ.

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