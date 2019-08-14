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14.08.19 11:52

Прикордонники Одеського загону виявили боєприпаси в автомобілі, який прибув зі США. ВIДЕО

Вчора в міжнародному морському пункті контролю "Візирка", розташованому поблизу м. Південне, прикордонники Одеського загону виявили патрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Під час заходів прикордонного контролю позашляховика, який прибув на одному з теплоходів зі США, спрацював службовий собака. Після чого, в ході поглибленого огляду транспортного засобу, під сидінням водія в спеціально обладнаному бардачку для інструментів військовослужбовці виявили 32 боєприпаси", - сказано в повідомленні.

Прикордонники Одеського загону виявили боєприпаси в автомобілі, який прибув зі США 01

Про цей факт було повідомлено в Нацполіцію. Патрони вилучено встановленим порядком.

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Прикордонники Одеського загону виявили боєприпаси в автомобілі, який прибув зі США 02

Фото: пресслужба Держприкордонслужби

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