Прикордонники Одеського загону виявили боєприпаси в автомобілі, який прибув зі США. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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"Під час заходів прикордонного контролю позашляховика, який прибув на одному з теплоходів зі США, спрацював службовий собака. Після чого, в ході поглибленого огляду транспортного засобу, під сидінням водія в спеціально обладнаному бардачку для інструментів військовослужбовці виявили 32 боєприпаси", - сказано в повідомленні.

Про цей факт було повідомлено в Нацполіцію. Патрони вилучено встановленим порядком.

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Фото: пресслужба Держприкордонслужби