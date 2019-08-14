"Відставка" Богдана - це використання традиційних медіа людьми, які не знають, що таке журналістика, - Севгіль Мусаєва. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.
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00:30 "Звіряння годинників"
2:45 Окупація Криму
7:44 Чому Україна програла Крим
11:20 Як і коли можна повернути Крим
17:20 Пропозиція Володимира Зеленського про роботу прессекретарем президента
19:45 Ставлення до Зеленського як до шоумена і президента
25:40 Як партії "Слуга народу" виправдати свою назву
27:21 Ігор Коломойський - "головний бенефіціар країни"
29:50 Шлях у журналістику
31:41 Чому медіа втрачають довіру своїх читачівй
36:02 Феномен блогерства і проблеми з медіаграмотності населення
40:53 Фейки в роботі ЗМІ, історія з "відставкою" глави Офісу Президента Андрія Богдана
43:58 Історія "листів ФСБ" Порошенку і робота над помилками
49:52 Професія журналіста в сучасній Україні
52:46 Похід Мустафи Найєма та Сергія Лещенка в політику
55:26 Розслідування щодо Сергія Курченка
1:00:07 Звинувачення видання "Українська правда" в цензурі
1:03:10 Павло Шеремет
1:04:42 Інтерв'ю з Петром Порошенком
1:09:15 Електронна декларація
1:11:30 Війна: Віктор Гурняк
1:13:45 Неочевидний прогноз