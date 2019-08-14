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14.08.19 17:37

В регіоні і так достатньо проблем. І хто цим володіє, мене не цікавить, - Гройсман про рішення Кабміну продавати газ Луганської ТЕС ДТЕК дешевше, ніж населенню. ВIДЕО

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні прийняв розпорядження про зниження ціни на газ для Луганської ТЕС, що входить до "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова "в порядку надзвичайної ситуації".

Про це під час засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає Цензор.НЕТ.

"Луганська ТЕС працює для виробництва електричної енергії в Луганській області. Працює вона на вугіллі. Вугілля логістично може поставлятися тільки з Російської Федерації. Російська Федерація перекриває постачання вугілля. Ми туди не можемо поставляти. Що нам робити? Там є інше джерело електроенергії - газ. Якщо дати газ за комерційною ціною, для луганчан потрібно підняти в кілька разів ціну електроенергії. І держава в порядку надзвичайної ситуації може вирішити це питання. У регіоні тепер достатньо проблем. І хто володіє цим усім, мене взагалі не цікавить". - зазначив прем'єр-міністр України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін уперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Кабмін вперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню.

Зазначимо, що ДТЕК є активом Групи СКМ, що належить Рінату Ахметову.

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