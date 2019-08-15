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15.08.19 09:16

У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російський літак А321 авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив аварійну посадку вранці 15 серпня в Підмосков'ї після вильоту з аеропорту Жуковського.

Лайнер, на борту якого перебувало 234 людини, серед яких сім членів екіпажу, прямував рейсом до окупованого Сімферополя, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza.

Літак А321 приземлився у відкритому полі в Раменському районі Підмосков'я після відмови обладнання.

Під час набору висоти лайнер зіткнувся зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, в них потрапили птахи. Один з них загорівся.

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В результаті екіпаж посадив судно на кукурудзяному полі недалеко від злітно-посадкової смуги аеропорту.

Пасажири були евакуйовані з салону по надувних трапах. В аварії постраждали десятеро людей, зокрема троє дітей. Всі постраждалі госпіталізовані в Раменську центральну лікарню. У них зафіксовані удари і садна.

У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму 01
У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму 02
У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму 03
У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму 04
У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму 05

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