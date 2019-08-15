У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Лайнер, на борту якого перебувало 234 людини, серед яких сім членів екіпажу, прямував рейсом до окупованого Сімферополя, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza.
Видео посадки А321 на кукурузное поле в Подмосковье. Снимает один из пассажиров.— baza (@bazabazon) August 15, 2019
Судя по звуку, двигатели работают с перебоями. pic.twitter.com/wytF75Lf59
Літак А321 приземлився у відкритому полі в Раменському районі Підмосков'я після відмови обладнання.
Первые секунды после pic.twitter.com/MaX1lcbz0f— романтика окраин (@artemiyplk) August 15, 2019
Пасажири зняли відео відразу після посадки літака в полі. За словами людей, евакуація відбулася швидко, чітко і без зайвої паніки.. pic.twitter.com/ch9zhrs9Fb— baza (@bazabazon) August 15, 2019
Під час набору висоти лайнер зіткнувся зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, в них потрапили птахи. Один з них загорівся.
В результаті екіпаж посадив судно на кукурудзяному полі недалеко від злітно-посадкової смуги аеропорту.
Пасажири були евакуйовані з салону по надувних трапах. В аварії постраждали десятеро людей, зокрема троє дітей. Всі постраждалі госпіталізовані в Раменську центральну лікарню. У них зафіксовані удари і садна.