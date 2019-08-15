Злодія в законі на прізвисько Куцу затримали в Києві. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

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Він зазначив, що цього злодія в законі вже неодноразово відправляли з України, але "він і пішки, і поповзом, але якимось чином повертається до Києва".

"Знову згідно з чинним законодавством щодо нього складено протокол і ми ввічливо звернулися з проханням протягом двох діб покинути нашу країну", - написав Аброськін, додавши, що "в іншій країні Євросоюзу він би вже біг так швидко геть, що тільки п'яти виблискували, а ми поки його прохаємо... мабуть, він все ж таки нас почув".

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