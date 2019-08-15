Окупанти імітували обстріл безпілотника ООС, щоб отримати грошову винагороду, - Міноборони. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Дмитро Гуцуляк.

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За його словами, командування ЗС РФ вживає заходів для запобігання зниженню рівня реагування на польоти безпілотних літальних апаратів особовим складом передових підрозділів російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

"Зокрема, окупанти збільшили грошову винагороду за збиття безпілотних літальних апаратів Об’єднаних сил. У зв’язку з цим зросла кількість випадків доповідей російському командуванню підлеглими неправдивої інформації для отримання грошової винагороди за нібито "виявлення польотів та фактів збиття безпілотних літальних апаратів Об’єднаних сил" з наданням для підтвердження елементів раніше збитих зразків або пошкоджених власних", - повідомив Гуцуляк.

"12 серпня цього року особовим складом одного з постів повітряного спостереження противника було відкрито вогонь з метою імітації обстрілу безпілотного літального апарату. У подальшому для доказу факту збиття безпілотного літального апарату Об’єднаних сил командуванню були надані знайдені уламки значно раніше збитого зразка", - поінформував Гуцуляк.

Нагадаємо, Спецмісія ОБСЄ втратила поблизу Обозного БПЛА СММ малого радіуса дії внаслідок вогню зі стрілецької зброї.

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