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15.08.19 17:49

Трикімнатна квартира – все, що у нас є, навіть машини немає, - дружина Гримчака. ВIДЕО

Дружина заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака Юлія Гримчак заявила, що їхня сім'я володіє тільки трикімнатною квартирою, ні автомобіля, ні заощаджень немає.

Про це вона заявила під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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"У нас на сьогодні є тільки трикімнатна квартира, у нас навіть машини немає. Про які гроші, вилучені в нас, йдеться? Більш того, у мене зараз гроші залишаться десь до кінця місяця, а далі, якщо Юрію Миколайовичу не виплатять зарплату, я не знаю, як мені годувати дітей", - сказала вона.

За словами Юлії Гримчак, вона безробітна, оскільки вчиться в двох магістратурах - денній та заочній.

"Він годує мене, трьох дітей і двох мам, вчора одна з них була прооперована".

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Також вона висловила абсолютну впевненість у тому, що це прямий тиск влади на її чоловіка.

"Я абсолютно точно впевнена, що прив'язали чоловіка до якихось обставин, абсолютно точно. Він не нардеп, він єдиний, хто захищає сьогодні Порошенка на всіх каналах і пояснює людям геніальність цієї людини і скільки він для країни зробив. Зрозуміло, що найкраще Гримчака притиснути", - зазначила Гримчак.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".

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