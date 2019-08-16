"Східний пам'ятає", - корегувальника обстрілу Маріуполя Кірсанова місцеві жителі облили зеленкою і соком. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє місцеве видання MRPL.CITY, передає Цензор.НЕТ.

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На виході з маріупольського слідчого ізолятора на корегувальника обстрілу Маріуполя Валерія Кірсанова з прокльонами напали мешканці мікрорайону "Східний", який 24 січня 2015 року зазнав обстрілу найманцями РФ, і активісти, які оточили та облили його томатним соком і зеленкою. Деякі активісти тримали плакати "Кірсанов убивця" і "Східний пам'ятає".

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Коли Кірсанов вийшов, пастор місцевої церкви запропонував йому покаятися. Інші активісти кричали: "На кладовище їдь, на могили убитих дітей" і "Розкажи, як ти будеш жити в місті?" На це чоловік відповідав: "Мені не соромно, не соромно", пише 5 канал. Таксист, який приїхав забрати Кірсанова, поїхав без нього. Тому він з дружиною вирушив додому пішки.

Нагадаємо, обстріл мікрорайону "Східний" стався 24 січня 2015 року. Тоді загинув 31 житель, ще 108 були поранені. СБУ того ж дня затримала місцевого жителя Валерія Кірсанова, за їхніми даними, він - корегувальник артилерії найманців РФ. У 2016 році його засудили до 9 років позбавлення волі, однак він подав апеляцію і тепер справа розглядається повторно. 27 березня 2018 року суд залишив Кірсанова під вартою до 25 травня.

21 червня 2019 року Кірсанова повторно засудили до 9 років ув'язнення.

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