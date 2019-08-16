"То, что мы делали, - это просто полный галимый беспредел", - російський письменник і терорист "ДНР" Прилєпін похвалився вбивствами на Донбасі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це російський терорист заявив в інтерв'ю, відповідаючи на запитання чи правда, що вбиті приходять ночами.

"Не правда. Взагалі нічого не відбувається. Нічого не мучить. Просто я знаю, що це є. Я знаю, що вони просто померли і вони поховані. Вони лежать у землі. Вони просто вбиті. Їх багато. Жодний підрозділ їхніх донецьких батальйонів, за показниками рідко хто міг зрівнятися з моїм батальйоном. Все, що ми робили, - це просто повний "галимый беспредел"", - зізнався Прилєпін.

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