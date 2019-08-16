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16.08.19 12:53

"Відчиняй двері! Бігом, бл#дь!" – російські спецпризначенці насмішили соцмережі безуспішним штурмом квартири. ВIДЕО

Російські спецпризначенці насмішили соцмережі штурмом квартири через вікно. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис курйозного штурму опублікував користувач Дикая Москва в твітері.

На записі видно, як четверо спецпризначенців за допомогою драбини намагаються потрапити в квартиру. Один з них, піднявшись на неї, намагається ногами вибити вікно. Однак впав і дивом не постраждав. Потім по драбині  штурмувати вікно з молотком вирушив інший спецпризначенець. Чоловік почав невпевнено, намагаючись утримати рівновагу, бити по склу.

На шум з’явилися господарі квартири і відчинили вікно. Тільки після цього штурмувальники безперешкодно по драбині піднялися в приміщення.

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