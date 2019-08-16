Двоє невідомих напали на нардепа Купрія, введено план "Перехоплення" в Києві та області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

"Сьогодні, 16 серпня, близько 10 години, двоє невідомих напали на народного депутата. Забризкали чоловікові обличчя сльозогінним газом "Терен-4" та облили йому одяг рідиною з різким неприємним запахом, схожим на екскременти. Яка це речовина – встановить експертиза", - йдеться в повідомленні.

Напад стався на одній з вулиць селища Гостомель. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна Ірпінського відділу поліції.

Встановлено, що після інциденту зловмисники зникли на автомобілі "Опель" сірого кольору.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На позачерговій сесії облради в Одесі депутати влаштували бійку. ВIДЕО

Для затримання зниклого авто та зловмисників на території Київщини та столиці введено поліцейську операцію "Перехоплення", орієнтовані усі наряди поліції.

Зі свого боку народний депутат Віталій Купрій на своїй сторінці в мережі Facebook попросив допомогти впізнати нападників. Також він опублікував відео, на якому відображена спроба затримати нападників.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 18-річний хлопець пограбував і поранив ножем таксиста в Києві, - Нєбитов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж











