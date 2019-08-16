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16.08.19 16:39

П'яний водій у Миколаєві на швидкості зніс позашляховик і двох пішоходів, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 серпня, вранці на перетині вулиць Пушкінської та Адмірала Макарова в Миколаєві 37-річний водій автомобіля Audi A6 з явними ознаками сп'яніння, рухаючись на великій швидкості, скоїв наїзд на автомобіль Hyundai SantaFe, який був припаркований у заїзній кишені і в салоні якого не було людей, і врізався в дерево. Увага, на відео присутні кадри, не рекомендовані до перегляду дітям, вагітним і людям зі слабкою психікою!

В результаті зіткнення Hyundai відкинуло на тротуар, де він збив двох пішоходів - 35-річну жінку з 17-річною дочкою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївській області..

У результаті ДТП дівчину з переломами кінцівок та іншими травмами доставили до медичного закладу, її матір лікарі оглянули на місці, від госпіталізації вона відмовилася.

Зараз відомості про подію внесено до Єдиного реєстру попередньо за ч. 1 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Водій Audi A6 пройшов медичний огляд, за результатами приладу Драгер показав 1,54 проміле алкоголю. За погодженням з прокуратурою вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 КПК України.

Тривають першочергові слідчі дії.

Пяний водій у Миколаєві на швидкості зніс позашляховик і двох пішоходів, - поліція 01
Пяний водій у Миколаєві на швидкості зніс позашляховик і двох пішоходів, - поліція 02
Пяний водій у Миколаєві на швидкості зніс позашляховик і двох пішоходів, - поліція 03
Пяний водій у Миколаєві на швидкості зніс позашляховик і двох пішоходів, - поліція 04
Пяний водій у Миколаєві на швидкості зніс позашляховик і двох пішоходів, - поліція 05
Пяний водій у Миколаєві на швидкості зніс позашляховик і двох пішоходів, - поліція 06

Фото: Преступности.НЕТ

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