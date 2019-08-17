У Русанівському каналі в Києві знайшли розчленоване тіло жінки. Підозрюваного в убивстві затримано, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.
До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що в каналі на вулиці Ентузіастів виявили пакети із фрагментами людського тіла. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи головного та територіального управлінь поліції, експерти, кінологи зі службовими собаками.
Як розповів начальник сектору кримінальної поліції Дніпровського управління поліції Ігор Болва, на березі каналу правоохоронці виявили розчленоване тіло жінки. Працівники поліції встановили, що загиблою є місцева мешканка, 1984 року народження. За два дні до жахливої знахідки про її зникнення повідомила мати загиблої. Тож правоохоронці розпочали пошуки зловмисника.
"Під час проведення оперативно-розшукових заходів ми викрили у скоєні вбивства 38-річного киянина. Як з’ясувалося, напередодні місцева мешканка разом із підозрюваним прийшла до нього додому. Після спільного розпиття спиртних напоїв між ними виникла сварка, під час якої зловмисник схопив ніж і вдарив жінку в голову. Щоб позбутися слідів злочину, він у квартирі розчленував тіло, а потім у пакетах виніс частини тіла в канал", - повідомив Ігор Болва.
У помешканні підозрюваного слідчо-оперативна група вилучила ножі, сокиру, ножівку та інші речові докази. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до управління поліції.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають.