У Русанівському каналі в Києві знайшли розчленоване тіло жінки. Підозрюваного в убивстві затримано, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що в каналі на вулиці Ентузіастів виявили пакети із фрагментами людського тіла. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи головного та територіального управлінь поліції, експерти, кінологи зі службовими собаками.

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Як розповів начальник сектору кримінальної поліції Дніпровського управління поліції Ігор Болва, на березі каналу правоохоронці виявили розчленоване тіло жінки. Працівники поліції встановили, що загиблою є місцева мешканка, 1984 року народження. За два дні до жахливої знахідки про її зникнення повідомила мати загиблої. Тож правоохоронці розпочали пошуки зловмисника.











"Під час проведення оперативно-розшукових заходів ми викрили у скоєні вбивства 38-річного киянина. Як з’ясувалося, напередодні місцева мешканка разом із підозрюваним прийшла до нього додому. Після спільного розпиття спиртних напоїв між ними виникла сварка, під час якої зловмисник схопив ніж і вдарив жінку в голову. Щоб позбутися слідів злочину, він у квартирі розчленував тіло, а потім у пакетах виніс частини тіла в канал", - повідомив Ігор Болва.

У помешканні підозрюваного слідчо-оперативна група вилучила ножі, сокиру, ножівку та інші речові докази. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до управління поліції.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають.