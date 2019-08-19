Нетаньяху прилетів з офіційним візитом в Україну. ВIДЕО

Відео прибуття опубліковано на YouTube-каналі בוט news, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Нетаньяху урочисто зустріли українці в традиційному одязі. Як пише Kann News, прем'єр Ізраїлю "був зворушений таким привітанням".

צפו: נתניהו נחת בשדה התעופה באוקראינה והתקבל בחגיגיות. גברים ונשים בלבוש מסורתי נתנו לרה"מ לבצוע חלה כנהוג במקום@ZeevKam pic.twitter.com/wYEdRjDz3K — כאן חדשות (@kann_news) August 18, 2019

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говоритиму із Зеленським про зону вільної торгівлі та пенсійну угоду між Україною та Ізраїлем, - Нетаньяху

Прем'єр Ізраїлю збирається говорити з президентом України про економічні відносини і пенсійну угоду.

Офіційна церемонія зустрічі Нетаньяху відбудеться 19 серпня о 10:30 в Маріїнському палаці.

Потім о 12:45 анонсована церемонія підписання українсько-ізраїльських документів (яких саме, не уточнюється).

На 13:00 призначено заяви Зеленського і Нетаньяху для ЗМІ, які будуть зроблені там само - в Маріїнському палаці.

О 15:20 заплановано участь президента України і прем'єр-міністра Ізраїлю в траурних заходах із вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру, які відбудуться на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".