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19.08.19 09:48

Нетаньяху прилетів з офіційним візитом в Україну. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в ніч на 19 серпня прибув в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Відео прибуття опубліковано на YouTube-каналі בוט news, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Нетаньяху урочисто зустріли українці в традиційному одязі. Як пише Kann News, прем'єр Ізраїлю "був зворушений таким привітанням".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говоритиму із Зеленським про зону вільної торгівлі та пенсійну угоду між Україною та Ізраїлем, - Нетаньяху

Прем'єр Ізраїлю збирається говорити з президентом України про економічні відносини і пенсійну угоду.

Офіційна церемонія зустрічі Нетаньяху відбудеться 19 серпня о 10:30 в Маріїнському палаці.

Потім о 12:45 анонсована церемонія підписання українсько-ізраїльських документів (яких саме, не уточнюється).

На 13:00 призначено заяви Зеленського і Нетаньяху для ЗМІ, які будуть зроблені там само - в Маріїнському палаці.

О 15:20 заплановано участь президента України і прем'єр-міністра Ізраїлю в траурних заходах із вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру, які відбудуться на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

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