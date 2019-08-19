Водій таксі вилетів на зустрічну смугу і врізався в стовп поблизу Гостомеля: загинула пасажирка, двоє чоловіків госпіталізовані. ВIДЕО

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ДТП трапилася о 16:29 18 серпня.

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На відео видно, що перед в'їздом у Гостомель Renault вискочив на узбіччя і вилетів на смугу зустрічного руху. Машина в заносі врізалася в стовп і після цього полетіла в кювет.

Прибулі на місце лікарі госпіталізували водія і чоловіка-пасажира. На жаль, жінка-пасажир померла на місці. На вигляд загиблій близько 25-27 років.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в суботу, 17 серпня, в Києві на проспекті Бажана сталася аварія за участю двох автомобілів. Поруч зі станцією метро "Харківська" зіткнулися Toyota і Kia. Одному з водіїв знадобилася допомога медиків. Більше ніхто не постраждав.