"Схоже, ми винайшли спосіб привернути увагу", - Нетаньяху про "інцидент із хлібом" у Києві. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, прем'єр Ізраїлю виклав відповідне відео в Фейсбуці.

Прем'єр-міністр Ізраїлю назвав свій візит в Україну "історичним", при цьому засумнівавшись у тому, чи отримав би він освітлення в ЗМІ, якби не було "події з хлібом".

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Нетаньяху процитував коментар глави Офісу президента України з приводу інциденту: "Зрозуміло, що пані Нетаньяху не мала наміру проявити неповагу до України. Це повна нісенітниця".

Глава Ізраїлю заявив, що його дружина спеціально вибрала одяг національних кольорів України.

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"Вона вийшла з літака в одязі жовто-блакитного кольору. Саме з поваги до України. Але що я вам скажу?! Якщо це потрібно, щоб звернули увагу на візит, який приносить договір про зону вільної торгівлі, представництво України в Єрусалимі та інші важливі досягнення, добре, нехай так і буде", - сказав він.