Уночі біля станції метро "Голосіївська" в Києві сталася стрілянина: госпіталізовано трьох чоловіків, - поліція. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Уночі до поліції надійшло повідомлення, що біля станції метро "Голосіївська" виникла бійка і чутно постріли.

Зазначається, що за вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного і головного управлінь поліції, спецпризначенці, патрульні поліцейські та кінолог.

Правоохоронці поспілкувалися зі свідками та очевидцями і встановили, що між двома групами осіб відбувся конфлікт, під час якого була застосована травматична зброя. Після чого правопорушники порозбігалися. У результаті інциденту госпіталізовано двох чоловіків із вогнепальними пораненнями і одного - із ножовим пораненням ноги.

На місці події слідчі вилучили стріляні гільзи, які направили на експертизу. Також із місця вилучено автомобіль "Фольксваген".

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За цим фактом слідчі Голосіївського управління поліції почали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років.

Нині зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення і затримання всіх учасників події та причини інциденту.

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