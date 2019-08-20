У 2014 році бригадні навчання ЗСУ не проводилися, а в 2018-му їх було 29, - Полторак. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час засідання Комітету реформ Міноборони і ЗСУ.

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"З урахуванням бойового досвіду і стандартів Альянсу радикально змінюється система підготовки військ. Відбувається оновлення форм і змісту бойової підготовки. Програми навчання розробляються на основі досвіду бойових дій", - заявив міністр оборони.

За словами глави оборонного відомства, в рази зросла кількість навчань. Наприклад, у 2014 році бригадні навчання взагалі не проводилися, а в 2018-му було проведено 29.

"Командно-штабних навчань у 2014 році було проведено - 5, а в 2018 році - 16. Тактичних навчань у 2014 році ми провели 192, а в 2018 році - 711", - підсумував Полторак.

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