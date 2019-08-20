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20.08.19 15:01

"У мене маленька дитина, у мене дружина, випустіть мене під заставу ... Я поважаю військових", - Сороченко, який побив ветерана АТО, під час обрання йому запобіжного заходу. ВIДЕО

Артур Сороченко, який побив ветерана війни на Донбасі, просив під час суду відпустити його під заставу, посилаючись на особисті обставини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВСІМ за його словами, він готовий вибачитися перед ветераном, якого побив, і перед військовими.

"Якщо образив когось із військових або учасників АТО, я приношу свої вибачення. Я не хотів образити ... Розумієте, у мене маленька дитина, у мене дружина, я годувальник сім'ї - випустіть мене під заставу. Ви розумієте, це - не важка стаття", - заявив Сороченко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, поліцейські затримали Артура Сороченка в Миколаєві в суботу 17 серпня, і доставили його до Хмельницького для обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, поліцейські затримали Артура Сороченка в Миколаєві в суботу 17 серпня, і доставили його до Хмельницького для обрання запобіжного заходу.

Після публікації скандального відео було зареєстровано кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Під час слідчих дій правоохоронці з'ясували, що злочин було скоєно в Хмельницькому.

Потерпілий брав участь в АТО в лавах одного з батальйонів територіальної оборони і вже демобілізувався. За його словами, Сороченко напав на нього на початку липня. У поліцію чоловік не звертався, але після затримання підозрюваного все-таки написав заяву.

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