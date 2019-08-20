Ворог тричі порушив режим тиші на Донбасі, поранено бійця ОС, - пресцентр. ВIДЕО

Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил (ОС) з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріляно позиції Об'єднаних сил неподалік від Талаківки (з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї) і Красногорівки (з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї). У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник один раз обстріляв позиції ОС - поблизу Південного (з ручних протитанкових гранатометів).

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"Від початку цієї доби у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець дістав поранення. Зараз його доставлено у військовий мобільний госпіталь", - уточнюють у пресцентрі.

Нагадаємо, 19 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Павлополя ворог застосував безпілотний літальний апарат, забезпечений гранатометним пострілом (ВОГ-25), у результаті чого один військовослужбовець дістав поранення.