"Він має відкликати псів війни", - сенатор Джонсон закликав Путіна зупинити агресію проти України. ВIДЕО

Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив сенатор республіканець, співголова групи підтримки України в Конгресі Рон Джонсон, передає Цензор.НЕТ.

"Одна людина може практично за день зупинити цей конфлікт і це - Володимир Путін. Тому я б закликав Володимира Путіна припинити агресію проти України, повернути моряків, захоплених під час інциденту в Керченській протоці, і змиритись з тим фактом, що потрібно поважати територіальну цілісність України. Росія з цим погодилась, а тепер порушує домовленість", - заявив Джонсон.

"Мене зворушили слова Зеленського про те, що його основним пріоритетом є досягнення миру з Росією. Однак, це справді в руках Володимира Путіна. Він має відкликати псів війни", - підкреслив сенатор.

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За його словами, шлях, обраний Путіним для Росії - історична трагедія.

"Я вважаю історичною трагедією те, що Володимир Путін обрав цей шлях для Росії, замість інтеграції, дружби, співпраці з Західними демократіями, він справді обрав шлях конфлікту та агресії і це недобре для народу Росії і, звичайно, для миру в регіоні та світі. Тому я б закликав Володимира Путіна переглянути обраний шлях і обрати кращий шлях для Росії, російського народу та миру у світі. Звичайно, ми запровадили багато санкцій проти Росії. Мене, коли йдеться про санкції, завжди турбує те, що їх може використати Володимир Путін для консолідації підтримки країни для власного уряду. Тому маємо розумно підходити до санкцій, щоб від них справді страждали олігархи, щоб вони шкодили народній підтримці Володимира Путіна і його багато в чому корумпованому режиму, і, сподіваюся, вели народ Росії, який також дуже хоробрий, адже вони виходять на протести на підтримку таких людей, як Борис Немцов та інших борців за свободу в Росії і підтримують їх зусилля з розбудови демократії, поширення свободи в Росії", - зазначив сенатор.

Сенатор Рон Джонсон є співголовою Української групи підтримки в Конгресі. Він відвідував Україну і добре обізнаний з українськими реаліями.