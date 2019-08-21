"Приїхали передовики ці. Два літаки. Царю догоджати. Розумієте? У мене ніколи не було такого згущення мерзоти й гидоти", - іркутська чиновниця про візит Путіна в Тулун. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Алашкевич розповідає про привезених до візиту Путіна "передовиків", завдання яких "царю догоджати" спочатку в Тулуні, а потім Магнітогорську. Критично вона відгукується і про місцевих жителів, називаючи їх "алкашнею" та "бічівнею".

"Коли була зустріч із Путіним, у мене давно не було такого згущення мерзоти й гидоти. Розумієте, я на них дивитися не можу. Починаючи з того, як приїхали ці передовики, два літаки по сто осіб у кожному. Розумієте, адже вони в нас були, наступного дня в Магнітогорську. Тобто і туди поїхали царю догоджати. Розумієте? Він приїхав туди на півгодини. Люди, вся ця бічівня, прийшли - ви б бачили, як вони одягнені. Одна прийшла на підборах у чорному, білі шкарпетки. Цей капелюх у неї! Одягнені чортзна-як, два класи освіти - я такого в житті не бачила!" - каже чиновниця невідомому співрозмовнику.

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