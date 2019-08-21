Ім'я нового прем'єр-міністра стане відомо 29 серпня, - Арахамія. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
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"29-го. Я думаю, що 29-го всі дізнаються дуже багато", - сказав Арахамія журналістам у середу в Києві, відповідаючи на запитання про те, коли буде відомо ім'я прем'єра.
На запитання про те, чи залишиться хтось у новому Кабміні зі складу нинішнього уряду, він зауважив: "Хтось залишиться... Я точно знаю, що одна людина (залишиться. - Ред.) - 100%".
При цьому Арахамія відмовився називати прізвище, зазначивши, що "у всіх є шанси", але "одна людина точно буде".
Зазначимо, 21 липня на виборчій дільниці президент Володимир Зеленський заявив, що очікує чесного результату виборів і вже веде консультації з претендентами на крісло прем'єра. Він додав, що бачить прем'єром професійного економіста, без політичного минулого.