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21.08.19 14:43

"Ідіть усі лісом", - Арахамія заявив, що інші партії відмовляються надавати кандидатів у міністри. ВIДЕО

Обраний народний депутат, можливий керівник майбутньої фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що багато політичних сил відмовилися надавати кандидатів на посади міністрів у новому уряді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав журналістам 21 серпня.

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"Зараз "договорняки" країні не потрібні, тому може бути просто технократичний уряд, не партійний, не політичний", – заявив він.

За словами Арахамії, весь новий уряд буде професійним.

"Я не буду називати прізвищ зараз, коли я дзвоню представникам інших партій і кажу, а ви можете надати свій лист, шортлист нормальних кандидатів на міністрів, а мені кажуть: "а ми хочемо, щоб ви несли відповідальність, ми не дамо". Скажіть мені – чи це державницька позиція чи політична спекуляція? Якщо є така позиція – нехай вони лісом усі йдуть. Це багато політичних сил роблять так", – додав він.

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Нагадаємо, Арахамія заявив, що ім’я нового прем’єр-міністра стане відомо 29 серпня, у день першого засідання Верховної Ради 9-го скликання.

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